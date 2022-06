Résultat de la législative à Cérences : 2e tour en direct

19/06/22 18:44

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cérences sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cérences. En direct 18:44 - La Nupes s'était placée au pied du podium à Cérences il y a 7 jours La réserve de voix à gauche avant ces législatives à Cérences pouvait être évaluée à 21,85%. C'est en effet l'addition des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits de Cérences ont pourtant apporté 22,01% de leurs voix à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés, pour le 1er tour de la législative. De quoi offrir tout de même la troisième position à la Nupes. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Cérences ? Dimanche 12 juin 2022 au soir du premier round de la législative, les habitants de Cérences ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a bénéficié de 27,25% des bulletins de vote. En seconde place, la candidature Rassemblement National obtient 24,4% des voix. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 22,01% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Cérences demeure la participation Les études révèlent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour le second tour des élections législatives ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1521 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 26,6% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 27,48% au premier tour. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Dimanche dernier, 45,32% des personnes en âge de voter à Cérences avaient participé à l'élection. 10:30 - Nouvelle journée des élections à Cérences ! C'est donc reparti pour ces législatives 2022 à Cérences, avec la deuxième manche dont le démarrage a eu lieu ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les quelques candidats restant pour devenir député. Les 1521 votants de Cérences ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Maison de Services Publics).

Résultats des législatives 2022 à Cérences - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Cérences aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Manche

Tête de liste Liste Stéphane Travert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gaëlle Verove Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Cérences - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Cérences

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cérences Stéphane Travert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,77% 27,25% Gaëlle Verove (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,66% 22,01% Carmen Masson Rassemblement National 18,58% 24,40% Jean-René Binet Les Républicains 14,45% 14,97% Nadège Daniel Reconquête ! 3,03% 3,29% Stéphane Lavalley Divers centre 2,36% 2,54% Marie-Agnès Caillaux Droite souverainiste 1,59% 2,99% Agnès Ryst Ecologistes 1,39% 1,05% Laurence Derrey Divers extrême gauche 1,18% 1,50% Participation au scrutin Circonscription Cérences Taux de participation 51,03% 45,32% Taux d'abstention 48,97% 54,68% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 1,16% Nombre de votants 56 564 687

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Cérences. Reste à déterminer si les électeurs des 159 autres communes faisant partie de la 3ème circonscription de la Manche voteront comme ceux de Cérences. Stéphane Travert a engrangé 27% des votes. Carmen Masson (Rassemblement National) recueille 24% des suffrages. Gaëlle Verove (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 22% des votes. Le niveau de la participation atteint 45% des électeurs figurant dans les listes électorales dans la commune pour cette circonscription, ce qui représente 687 votants.

Législatives 2022 à Cérences : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34,64% des votes au premier tour à Cérences. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,45% et 14,47% des voix. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 50,10% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 49,90% des votes. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Quel sera la conclusion des législatives à Cérences ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin 2022.