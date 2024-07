Résultat des législatives 2024 à Barneville-Carteret (50270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Barneville-Carteret, quels seront les reports des voix de la gauche ? Le Front populaire qui s'avance pour ces élections a marqué les esprits lors des élections législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle de la France, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour ce dimanche. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 19,88% des bulletins à Barneville-Carteret. Un score qui est resté stable en comparaison des 19,75% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite n'a à peu près rien gagné à Barneville-Carteret A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives sera très instructif. Alors qu'on a observé environ 15 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Barneville-Carteret semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux.

20:29 - Quel résultat final à Barneville-Carteret pour la majorité aux législatives 2024 ? Il s'agit maintenant de déterminer si la tendance au second tour sera semblable à celle de 2022 ou différente. Le premier tour des législatives à l'époque à Barneville-Carteret offrait aussi 39,68% pour Stéphane Travert des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 19,75% des voix. Bis repetita au second tour, les bureaux de vote laissant encore le binôme LREM finir gagnant, avec 65,23%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,77%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Barneville-Carteret Le 30 juin dernier, les citoyens de Barneville-Carteret ont placé en tête Stéphane Travert (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qui a engrangé 41,1% des voix. Pierre Giry (Union de l'extrême droite) et Gaëlle Verove (Union de la gauche) suivaient en décrochant 26,53% et 19,88% des votants dans la ville. C'est en revanche Pierre Giry qui se taillait la part du lion, en considérant tous les votants de la 3ème circonscription de la Manche, avec cette fois 33,89% devant Stéphane Travert avec 33,24% et Gaëlle Verove avec 20,01%.

19:21 - À Barneville-Carteret, la participation du premier tour éclipse celle des élections européennes L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Barneville-Carteret a atteint 26,5%, moins haut que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 40,78% des personnes en capacité de voter à Barneville-Carteret avaient en effet boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 41,26% lors du scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au 2e tour à Barneville-Carteret ? À Barneville-Carteret, l'une des clés des élections législatives est indéniablement l'ampleur de l'abstention. Dans la ville, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 73,5%. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,8% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 77,31% au premier tour, c'est-à-dire 1 588 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,49% au premier tour. Au second tour, 53,24% des électeurs se sont déplacés. La méfiance vis à vis des hommes politiques serait notamment en mesure de ramener les électeurs de Barneville-Carteret dans les isoloirs.

17:29 - Barneville-Carteret : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Barneville-Carteret, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec 19% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,19%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (62,86%) met en exergue le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (31,72%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 148 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,51%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,68%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 57,38%, comme à Barneville-Carteret, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.