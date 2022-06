Résultat de la législative à Chabeuil : en direct

17:16 - À Chabeuil, des sondages tout aussi valables qu'en France ?

Lors de la dernière élection, à Chabeuil, Emmanuel Macron finissait à meilleure place au 1er tour de l'élection avec 29,82% des voix, devant Marine Le Pen à 22,53%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 19,21% et Éric Zemmour, quatrième à 6,48%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront sans doute infléchir la donne lors des législatives dans la commune au 1er tour. Et pour rappel, la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Au même moment, le Rassemblement national a dépassé les 19%.