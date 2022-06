Résultat de la législative à Champlan : 2e tour en direct

19/06/22 17:27

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Champlan sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Champlan. En direct 17:27 - Quel résultat pour le deuxième tour des élections à Champlan ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les chiffres à l'échelle nationale ont quelquefois tendance à cacher des réalités locales complexes, comme par exemple à Champlan. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 30,93% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour de l'élection législative. Elle a devancé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui décrochent respectivement 24,45% et 18,85% des votes. 13:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Champlan Les études révèlent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour le deuxième tour des élections législatives ? Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, 26,42% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,23% au premier tour. Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 45,34% des inscrits sur les listes électorales de Champlan avaient participé au vote. 10:30 - Deuxième tour des élections à Champlan ce 19 juin ! Une poignée de candidats s'opposent dans la seule circonscription de Champlan ce dimanche 19 juin, pour le 2e round des législatives 2022. Et les 1507 électeurs de la commune auront jusqu'à 20 heures pour se diriger vers le bureau de vote et sélectionner un candidat lors de ce deuxième round.

Résultats des législatives 2022 à Champlan - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Champlan aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Marie-Pierre Rixain Ensemble ! (Majorité présidentielle) Amadou Deme Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Champlan - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Champlan

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Champlan Marie-Pierre Rixain (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,72% 30,93% Amadou Deme (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,49% 24,45% Alain Boutaleb Rassemblement National 15,90% 18,85% Jérémy Martin Les Républicains 10,26% 7,51% François La Selve Reconquête ! 5,44% 7,51% Iliane Polizzo Ecologistes 2,70% 2,50% Agathe Scache Divers centre 1,88% 2,36% Jean-Pierre Coquelet Divers 1,68% 2,36% Martin Loizillon Divers 1,12% 1,47% Juliette Plouin Divers extrême gauche 0,96% 1,33% Miriam Djabali Divers centre 0,54% 0,59% Dimitri Dumont Divers gauche 0,31% 0,15% Participation au scrutin Circonscription Champlan Taux de participation 50,79% 45,34% Taux d'abstention 49,21% 54,66% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,58% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,86% Nombre de votants 50 132 696

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Champlan. C'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de bulletins de votes parmi les citoyens de Champlan de la 4ème circonscription de l'Essonne. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Champlan. Les citoyens de 29 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Essonne. Le niveau de la participation parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription atteint 45%. Marie-Pierre Rixain a accumulé 31% des voix dans la ville. Elle arrive devant Amadou Deme (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alain Boutaleb (Rassemblement National) qui recueillent dans l'ordre 24% et 19% des suffrages.

Législatives 2022 à Champlan : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Champlan (91160) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 27,4% des votes au premier tour à Champlan, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien troisième homme de la présidentielle de 2022 et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 24,6% et 21,3% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Champlan avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 59,0% des voix, abandonnant ainsi 41,0% des voix à Marine Le Pen. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?