Résultat des législatives à Champlan - Election 2022 (91160) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Champlan

Le résultat des élections législatives 2022 à Champlan est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Essonne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Champlan. Dans la 4ème circonscription de l'Essonne, les 1535 habitants de Champlan ont jeté leur dévolu sur la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'issue finale de l'élection législative au niveau de la 4ème circonscription de l'Essonne résultera de la conduite des électeurs des 29 autres communes qui la composent. Le taux d'abstention parmi les électeurs figurant sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 55%, ce qui représente 839 non-votants. Marie-Pierre Rixain a collecté 31% des votes. Amadou Deme (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alain Boutaleb (Rassemblement National) recueillent 24% et 19% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Champlan Marie-Pierre Rixain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,72% 30,93% Amadou Deme Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,49% 24,45% Alain Boutaleb Rassemblement National 15,90% 18,85% Jérémy Martin Les Républicains 10,26% 7,51% François La Selve Reconquête ! 5,44% 7,51% Iliane Polizzo Ecologistes 2,70% 2,50% Agathe Scache Divers centre 1,88% 2,36% Jean-Pierre Coquelet Divers 1,68% 2,36% Martin Loizillon Divers 1,12% 1,47% Juliette Plouin Divers extrême gauche 0,96% 1,33% Miriam Djabali Divers centre 0,54% 0,59% Dimitri Dumont Divers gauche 0,31% 0,15% Participation au scrutin Circonscription Champlan Taux de participation 50,79% 45,34% Taux d'abstention 49,21% 54,66% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,58% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,86% Nombre de votants 50 132 696

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Champlan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Qui vont plebisciter les électeurs de gauche à Champlan ? Les électeurs de Champlan avaient donné 24,59% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er tour de la présidentielle 2022. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,84% et 1,31% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 29,74% à Champlan pour ce premier tour. 16:30 - À Champlan, des sondages tout aussi pertinents ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Au même moment, le RN est venu coller les 20%. Ces indicateurs des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Champlan au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Avec 27,38% des votes exprimés, au 1er round à Champlan cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors de la dernière élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 24,59%, devant Marine Le Pen à 21,27% et Éric Zemmour à 8,46%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Champlan ? L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Champlan. La guerre russo-ukrainienne pourrait entre autres pousser les électeurs de Champlan (91160) à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 73,58% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 77,77% au premier tour, c'est-à-dire 1 172 personnes. Pour comparer, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives 2022 à Champlan ? Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette commune lors des scrutins passés ? En 2017, pendant les élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 44,62% au premier tour dans la commune à Champlan, à comparer avec une participation de 36,96% pour le dernier round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Champlan bénéficie d'un arrêté pour voter jusqu'à 20 heures Si jamais vous tâtonnez encore sur les 12 prétendants au premier tour dans la seule circonscription de Champlan, prenez le temps de consulter les programmes. L'unique bureau de vote ferme à 20 heures pour ces législatives 2022 dans la cité. La préfecture a en effet publié un arrêté pour permettre aux 1507 citoyens de se rendre aux urnes deux heures plus tard dans la commune.

Législatives 2022 à Champlan : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Champlan (91160) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 27,4% des votes au premier tour à Champlan, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien troisième homme de la présidentielle de 2022 et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 24,6% et 21,3% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Champlan avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 59,0% des voix, abandonnant ainsi 41,0% des voix à Marine Le Pen. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?