Résultat de la législative à Chaniers : en direct

12/06/22 11:03

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chaniers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:02 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Chaniers La commune de Chaniers ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter les démarches des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. 13 candidats sont en lice pour cette élection législative à Chaniers soit légèrement plus en moyenne que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats dès 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 à Chaniers

Les élections législatives 2022 auront lieu à Chaniers comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste Philippe Riché Divers extrême gauche Jean-Philippe Ardouin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bertrand Giraud Les Républicains Nathalie Collard Rassemblement National Khamssa Rahmani Divers extrême gauche Nathalie Raïssac-Jarrard Ecologistes Christian Wong Ecologistes Gérald Dahan Nouvelle union populaire écologique et sociale Lydia Bourhis Droite souverainiste Fabrice Barusseau Divers gauche Lorys Elmayan Ecologistes Maurice Pineau Reconquête ! Pierre Dietz Divers centre

Législatives 2022 à Chaniers : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs domiciliés à Chaniers seront amenés à contribuer aux législatives 2022 comme tous les Français. Lors de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 27,63% des suffrages au premier tour à Chaniers, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et l'ex-député européen avaient obtenu 25,61% et 16,85% des votes. Le choix des citoyens de Chaniers était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (53,17% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 46,83% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il se fier à cette commune pour avoir une majorité de l'Assemblée ?