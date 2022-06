Résultat de la législative à Château-Gaillard : 2e tour en direct

15:30 - À Château-Gaillard, les candidats Divers droite plébiscités

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les sondages à l'échelle du pays ont quelquefois tendance à lisser des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Château-Gaillard. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le 12 juin dernier, les citoyens de Château-Gaillard ont plébiscité les candidats Divers droite qu'ils ont gratifiés de 38,96% des bulletins de vote. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale ramassent respectivement 26,16% et 22,62% des votes.