Résultat des législatives 2024 à Ambérieu-en-Bugey : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - L'avenir de la France se décide aussi à Ambérieu-en-Bugey

Les données démographiques et socio-économiques d'Ambérieu-en-Bugey mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 574 hab/km² et 47,29% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 13,47% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux directives sur le travail. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (74,78%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 4 123 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,16% et d'une population étrangère de 9,27% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Ambérieu-en-Bugey mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,73% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.