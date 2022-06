Résultat de la législative à Châtillon : 2e tour en direct

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Châtillon, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant cette 2e étape des élections législatives 2022. Son candidat a donc ce 19 juin. Ce score est tout de même à analyser au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 18,74%, 8,1%, 2,24% et 1,95% il y a deux mois. Ce sont donc 31,03% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Châtillon.

15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Châtillon ?

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. Il faudra bien entendu prendre en compte les habitudes des territoires, comme par exemple à Châtillon. Grâce à 30,12% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Châtillon dimanche 12 juin lors du 1er round de la législative. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National ramassent respectivement 28,31% et 14,63% des voix.