Résultat des législatives 2024 à Bully (69210) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire à l'issue de ces élections législatives 2024 ? Avec plus de 28% des suffrages au niveau national dans les résultats du premier tour des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la gauche unie en 2022 au même stade. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de rivaliser avec le RN ce soir. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Bully, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 21,7% des votes dans la localité. Il a donc amélioré le score de la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+3 points).

20:58 - Le RN a nettement gagné du terrain à Bully Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à analyser localement. La progression du parti, qui s'élève déjà à 16 points à Bully entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au parti présidentiel il y a deux ans Le nombre de bulletins de la formation incarnée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi une des clés à l'échelle locale pour le second tour de cette élection des députés 2024. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a ses chances de s'imposer. Lors des dernières législatives à Bully, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 20,17% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 30,31% pour Dominique Despras (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (51,92%). Dominique Despras s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Selon les enquêtes rendues publiques entre les deux tours, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait gagner pas loin de 250 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu devrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes sécuriseraient entre 95 et 125 sièges. Il convient cependant de tenir compte des habitudes locales. Avec 36,82% des bulletins de vote, Jonathan Gery (Rassemblement National) a pris la tête à Bully, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour des élections législatives. Anne Reymbaut (Front populaire) et Dominique Despras (Ensemble pour la République) suivaient en captant respectivement 21,7% et 19,7% des électeurs à l'échelle municipale. Jonathan Gery était aussi en tête dans la 8ème circonscription du Rhône dans son ensemble, avec cette fois 33,46%, devant Anne Reymbaut avec 22,75% et Dominique Despras avec 21,18%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Bully aux dernières élections Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut également étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Bully a atteint 75,46%, dépassant celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 1 609 personnes en âge de voter à Bully avaient effectivement pris part à l'élection (soit 56,81%), à comparer avec une participation de 55,73% il y a cinq ans. En proportion, au niveau national, le taux de participation aux européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - Quel impact aura la participation sur les résultats des législatives 2024 à Bully ? La participation est indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le taux de votants à Bully pour le premier tour des législatives 2024 était de 75,46%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,15% au premier tour et 42,81% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 79,25% des personnes en capacité de voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 83,37% au premier tour, soit 1 313 personnes. Les jeunes affichent fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Bully ?

17:29 - Bully et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Bully, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 076 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 182 entreprises, Bully offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,52%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,2% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 6,92%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2679,32 € par mois. À Bully, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.