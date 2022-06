Résultat de la législative à Chaumes-en-Brie : 2e tour en direct

19/06/22 17:27

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Chaumes-en-Brie sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Chaumes-en-Brie. En direct 17:27 - À Chaumes-en-Brie, la candidature Rassemblement National en première position Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Chaumes-en-Brie. Pour le 1er round des législatives, le 12 juin dernier, les citoyens de Chaumes-en-Brie ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a raflé 26,77% des suffrages. Elle a devancé les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui captent 23,69% et 22,05% des suffrages. 13:30 - À Chaumes-en-Brie, le chiffre clé de ces législatives demeure l'abstention Au fil des dernières années, les 3330 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, pendant les législatives, le taux d'abstention s'élevait à 62,8% dans la commune de Chaumes-en-Brie au premier tour, contre une abstention de 56,54% pour le deuxième round. Avec une participation qui baisse continuellement lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au second tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - La deuxième manche des élections législatives a lieu à Chaumes-en-Brie Les éléments de contexte de cette seconde manche des élections législatives à Chaumes-en-Brie sont limpides : la cité ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Autre point essentiel: les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour maximiser la mobilisation.

Résultats des législatives 2022 à Chaumes-en-Brie - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Chaumes-en-Brie aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Pascal Novais Nouvelle union populaire écologique et sociale Michèle Peyron Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Chaumes-en-Brie - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Chaumes-en-Brie

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chaumes-en-Brie Pascal Novais (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,15% 22,05% Michèle Peyron (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,94% 23,69% Morgann Vanacker Rassemblement National 21,91% 26,77% Guy Geoffroy Les Républicains 11,66% 9,95% Bruno-Charles Delalandre Reconquête ! 4,39% 5,13% Nathalie Maurize Ecologistes 3,27% 3,79% Pascal Robert Droite souverainiste 1,60% 1,74% Pierre Moretti Régionaliste 1,43% 2,77% Laurent Simonpietri Ecologistes 1,31% 0,92% Kamal Valcin Divers 0,82% 1,64% Florence Woods Divers extrême gauche 0,69% 1,03% Jérôme Bui Divers extrême gauche 0,63% 0,51% Charles Tarnier Divers gauche 0,21% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Chaumes-en-Brie Taux de participation 43,25% 45,13% Taux d'abstention 56,75% 54,87% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 1,51% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,20% Nombre de votants 37 294 992

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Chaumes-en-Brie est désormais connu. À Chaumes-en-Brie, les 2198 électeurs rattachés à la 9ème circonscription de Seine-et-Marne se sont tournés vers la candidature Rassemblement National. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de la 9ème circonscription de Seine-et-Marne s'élève à 55%, ce qui représente 1 206 non-votants. Morgann Vanacker a ainsi recueilli 27% des voix. Il précède Michèle Peyron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Pascal Novais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent respectivement 24% et 22% des voix. Reste encore à déterminer si les citoyens des 22 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront comme ceux de Chaumes-en-Brie.

Législatives 2022 à Chaumes-en-Brie : les enjeux

Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28.1% des voix au premier tour à Chaumes-en-Brie, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 24.0% et 15.2% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Chaumes-en-Brie grâce à 52.8% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 47.2% des votes. Les citoyens de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 3 330 électeurs de Chaumes-en-Brie seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.