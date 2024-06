Résultat des législatives à Collioure : l'élection 2024 en direct

12:07 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Collioure

Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des consultations politiques antérieures ? Durant les dernières élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 41,08% au sein de Collioure (Pyrénées-Orientales). L'abstention était de 41,74% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,17% au premier tour et seulement 48,71% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Collioure cette année ? En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, plus qu'en 2017.