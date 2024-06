Résultat des législatives à Confolens : l'élection 2024 en direct

12:05 - Les élections législatives sont lancées à Confolens : scrutin en cours

À Confolens, l'une des clés du scrutin législatif sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,88% au premier tour et seulement 48,49% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Confolens cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 925 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,95% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 25,14% au second tour.