Résultat de la législative à Cornas : en direct

12/06/22 11:11

Quel sera la conclusion des élections législatives à Cornas ( Ardèche ) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 29,40% des voix au premier tour à Cornas. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,84% et 15,29% des voix. Et pour finir renversement de situation : Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en rassemblant 51,92% des suffrages face à Marine Le Pen (48,08%).