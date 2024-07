Résultat des législatives 2024 à Annonay : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Les enjeux locaux d'Annonay : tour d'horizon démographique

La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Annonay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans la commune, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,28% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (64,88%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 4 754 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,56% et d'une population immigrée de 12,42% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Annonay mettent en relief une diversité de qualifications, avec 37,15% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.