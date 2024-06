Résultat des législatives à Corneilla-del-Vercol : l'élection 2024 en direct

À Corneilla-del-Vercol, l'abstention sera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,96% au premier tour. Au deuxième tour, 46,74% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Corneilla-del-Vercol cette année ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 912 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 77,62% avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,71% au premier tour, soit 1 505 personnes. Les habitants des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?

08:02 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Corneilla-del-Vercol

Pour voter, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Corneilla-del-Vercol (de Salle Polyvalente Aile Droite à Salle Polyvalente Aile Gauche). Au cours des élections législatives 2024, les 577 parlementaires français de l'Assemblée nationale vont être renouvelés au scrutin uninominal majoritaire. Concrètement, ce 30 juin, les électeurs de Corneilla-del-Vercol vont devoir choisir entre les différents candidats de leur circonscription législative. Il y a deux ans, l'élection avait abouti à un parlement hétéroclyte, le président élu ne disposant que d'une majorité relative. Quelle faction politique sortira gagnante de ces législatives à Corneilla-del-Vercol ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.