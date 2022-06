Résultat de la législative à Coubert : 2e tour en direct

En direct

18:40 - La Nupes si proche à Coubert Les électeurs de Coubert avaient offert 23,49% de leurs suffrages au bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour le premier tour de l'élection législative. Ce premier résultat est toutefois à comparer avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 21,53%, 4,46%, 0,37% et 2,23% il y a deux mois. Ce sont donc 28,59% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Coubert.

15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Rassemblement National à Coubert ? Avec 30,15% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Coubert à l'occasion du 1er tour de l'élection législative le 12 juin dernier. Elle a précédé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui reçoivent dans l'ordre 23,49% et 19,75% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés.

13:30 - La participation est attendue autant que les résultats aux législatives 2022 à Coubert Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au second tour et 44,6% en 2012. Au cours des élections précédentes, les 1894 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, lors des législatives, le pourcentage d'abstention s'élevait à 63,94% des inscrits sur les listes électorales de Coubert au premier tour, contre une abstention de 55,49% au second round.