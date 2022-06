Résultat de la législative à Coulommiers : en direct

12/06/22 17:14

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Coulommiers, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation qui plombe le budget des Français, combinée avec les craintes liées au conflit entre l'Ukraine et la Russie, seraient par exemple capables d'inciter les habitants de Coulommiers à rester chez eux. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 9 229 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 65,19% avaient pris part à l'élection. La participation était de 67,99% au premier tour, c'est-à-dire 6 275 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront sans doute une résonnance à Coulommiers ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or Marine Le Pen avait gagné la meilleure place lors du dernier rendez-vous présidentiel à Coulommiers avec 27,7% des suffrages exprimés, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 25,38%, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,39% et Éric Zemmour à 6,25%. Par contre en France, Emmanuel Macron se sortait de ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 27,7% des voix au premier tour à Coulommiers, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 25,4% et 23,4% des voix. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, ressorti en tête du second tour en rassemblant 52,7% des suffrages face à Marine Le Pen (47,3%). Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Quel impétrant à l'Assemblée nationale les 15 000 habitants de Coulommiers installeront-ils en pole position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?