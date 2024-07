Résultat des législatives 2024 à Bouleurs (77580) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Bouleurs, qui va tirer parti des électeurs du Front populaire ? La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La question revient avec plus d'accuité encore pour ce second tour. Premier indice : l'attelage a obtenu 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 21,64% des bulletins à Bouleurs. Un score à comparer néanmoins avec les 23,84% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Bouleurs fait partie des rares secteurs où l'extrême droite n'a pas avancé ces dernières années L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'on a observé environ 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Bouleurs semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce dimanche Le score du RN sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de cette élection législative 2024 au niveau local, comme au niveau national. Le parti lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Bouleurs, comme lors des législatives 2022 ? A l'époque pour les législatives, le RN arrivait en revanche en première position à Bouleurs. On retrouvait en effet François Lenormand devant ses concurrents au premier tour, avec 29,90% dans la cité. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 52,90%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,10%.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Bouleurs ce dimanche ? Grâce à 46,19% des votes, Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Bouleurs, dimanche 30 juin 2024 lors du premier tour de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Franck Riester (Ensemble !) et Laurie Caenbergs (Nouveau Front populaire) avec respectivement 30,51% et 21,64% des votants. C'est aussi Philippe Fontana qui terminait sur la première marche dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne dans son ensemble, avec cette fois 41,77%, devant Franck Riester avec 31,43% et Laurie Caenbergs avec 24,52%.

19:21 - Participation à Bouleurs : un sursaut par rapport au scrutin européen Au cours des scrutins électoraux précédents, les 1 733 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, la participation au premier tour des législatives 2024 à Bouleurs a atteint 63,03%, surpassant de 13 points celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 1 173 électeurs de Bouleurs (77) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 50,21%). Le taux de participation était de 45,73% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces législatives 2024 à Bouleurs À Bouleurs, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est indéniablement l'ampleur de la participation. Dans la localité, le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 s'élevait à 63,03%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,64% au premier tour et 41,13% au deuxième tour. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 74,45% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 76,97% au premier tour, soit 879 personnes. Le rejet de la politique en place pourrait renforcer l'engagement civique des habitants de Bouleurs.

17:29 - Analyse socio-économique de Bouleurs : perspectives électorales La démographie et la situation socio-économique de Bouleurs contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 7,17% et une densité de population de 181 hab par km², les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,4%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 504 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (17,82%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (5,01%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Bouleurs mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,27% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.