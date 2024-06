Résultat des législatives à Coulonges-sur-l'Autize : l'élection 2024 en direct

08:02 - Jusqu'à quelle heure voter à Coulonges-sur-l'Autize (79160) ?

Les 2 bureaux de vote de la commune de Coulonges-sur-l'Autize ferment à 18 heures en prévision du dépouillement. Le premier tour des législatives 2024 se tient ce dimanche à Coulonges-sur-l'Autize. Ce scrutin a pour but de renouveler les 577 parlementaires de l'Assemblée nationale. En 2022, les précédentes législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où Emmanuel Macron a remporté la victoire face à Marine Le Pen. A nouveau, il y aura deux tours pour désigner les candidatures des différentes alliances politiques à Coulonges-sur-l'Autize (79160), comme dans tout l'Hexagone. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.