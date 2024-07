Résultat des législatives 2024 à Saint-Hilaire-des-Loges (85240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la gauche à Saint-Hilaire-des-Loges ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en glaner le Nouveau Front populaire ? La question se pose avec plus d'incertitude encore pour ce second tour. Premier élément de réponse : le bloc a récolté 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 24,07% des voix à Saint-Hilaire-des-Loges. Un chiffre en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Rassemblement national : quel résultat aux dernières législatives à Saint-Hilaire-des-Loges ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour cette élection au niveau local, comme dans le reste du pays. La progression du RN est déjà forte à Saint-Hilaire-des-Loges entre le score du parti nationaliste en 2022 (19,8%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (34,98%), de l'ordre de 15 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages donnant au RN une progression de près de 150 sièges par rapport à 2022 (89 sièges). Suffisant pour annoncer une implantation solide du parti sur place, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel score final à Saint-Hilaire-des-Loges pour la majorité ce dimanche ? Regarder dans le rétro pour analyser les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 semble aussi parfaitement sensé au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, Pierre Henriet l'emportait également au premier tour dans la ville de Saint-Hilaire-des-Loges, obtenant 40,88% des suffrages sur place. Sur la commune de Saint-Hilaire-des-Loges, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera choisie lors du second tour, avec 60,78% contre 39,22% pour l'adversaire Rassemblement National.

20:05 - Les premiers résultats des législatives vont-ils évoluer au second tour à Saint-Hilaire-des-Loges ? A en croire les projections des instituts rendues publiques à la fin de la campagne, le parti de Jordan Bardella devrait décrocher pas loin de 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité pourraient garder une centaine de sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités locales. Le 30 juin, les habitants de Saint-Hilaire-des-Loges ont placé en tête Pierre Henriet (Ensemble pour la République), qu'ils ont gratifié de 35,39% des voix. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Stéphane Buffetaut (Rassemblement National) et Pierre-Hugues Fourage (Union de la gauche) avec respectivement 34,98% et 24,07% des votants. La tête de la course était notamment différente concernant le vote de la 5ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, puisque c'est Stéphane Buffetaut qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 37,87% devant Pierre Henriet avec 34,84% et Pierre-Hugues Fourage avec 20,12%. De quoi imposer peut-être aux électeurs de Saint-Hilaire-des-Loges un contexte différent pour le second tour dans la localité.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Saint-Hilaire-des-Loges ? Au cours des élections antérieures, les 1 956 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, 73,43% des électeurs de Saint-Hilaire-des-Loges se sont déplacés lors du 1er round des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, parmi les 1 366 personnes en âge de voter à Saint-Hilaire-des-Loges, 57,54% avaient effectivement pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 55,05% pour le scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Le chiffre clé de ces législatives à Saint-Hilaire-des-Loges reste la participation À Saint-Hilaire-des-Loges, l'abstention constitue indiscutablement l'une des clés des élections législatives 2024. L'abstention était de 26,57% à Saint-Hilaire-des-Loges lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,34% au premier tour et 52,62% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Saint-Hilaire-des-Loges ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 17,76% des électeurs inscrits dans la localité avaient déserté les urnes, contre une abstention de 18,12% au premier tour. Les jeunes montrent souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saint-Hilaire-des-Loges ?

17:29 - Analyse socio-économique de Saint-Hilaire-des-Loges : perspectives électorales Quel portrait faire de Saint-Hilaire-des-Loges, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 954 logements pour 1 903 habitants, la densité de la commune est de 55 habitants/km². Avec 83 entreprises, Saint-Hilaire-des-Loges se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 29,88% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,12% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 49,91% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 600,82 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En résumé, Saint-Hilaire-des-Loges incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.