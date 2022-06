Résultat de la législative à Courpière : 2e tour en direct

19/06/22 17:27

Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour le second tour des législatives ? Au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 3236 personnes en âge de voter au sein de la localité, 26,13% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 24,51% au premier tour. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux d'abstention qui est très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Le week-end dernier, 47,35% des électeurs à Courpière s'étaient rendus dans l'isoloir.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularités des territoires, comme par exemple à Courpière. Dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du 1er tour des législatives, les habitants de Courpière ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a engrangé 50,4% des suffrages. La candidature Rassemblement National capte 18,2% des voix. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 16,33% des voix.

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Courpière est à présent publié. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme peut encore évoluer si les électeurs des 130 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Courpière. La participation parmi les habitants autorisés à se rendre aux urnes dans la commune pour cette circonscription s'élève à 47%. Dans la localité, André Chassaigne a réuni 50% des voix. Brigitte Carletto (Rassemblement National) et Karine Legrand (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à dans l'ordre 18% et 16% des suffrages.

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 29% des votes au premier tour à Courpière. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 19% des votes. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour avec 53% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 47% des votes. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Quel impétrant à l'Assemblée nationale installeront en première position des résultats des législatives les habitants de Courpière à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?