Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Courpière. C'est le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a récolté le plus de voix de la part des 3250 citoyens de Courpière inscrits dans la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme. Le niveau de la participation s'établit à 47% des citoyens figurant dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme (soit 1 539 votants). Au sein de la localité, André Chassaigne a enregistré 50% des suffrages. Il est suivi par Brigitte Carletto (Rassemblement National) et Karine Legrand (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent 18% et 16% des votes. L'issue finale de l'élection législative au niveau de cette circonscription électorale résultera de la conduite des électeurs des 130 autres communes qui lui sont rattachées.

Les résultats des élections législatives 2022 à Courpière vont être dévoilés peu de temps après la fermeture des 3 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on apprendra très vite qui des 9 candidats aura son billet pour le 2nd tour.

À Courpière, l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 73,87% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,49% au premier tour, ce qui représentait 2 443 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des familles pourraient entre autres impacter la stratégie de vote des citoyens de Courpière.

La majorité présidentielle a vu son résultat chuter très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Courpière au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Avec 28,52% des votes exprimés, à Courpière cette fois, Marine Le Pen avait glané la première position à la dernière présidentielle. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 24,18%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,32% et Fabien Roussel à 5,74%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%.

Les votants de Courpière avaient concédé 19,32% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er tour de la dernière présidentielle. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,57% et 2,07% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 23,96% à Courpière pour ce premier tour des législatives.

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 29% des votes au premier tour à Courpière. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 19% des votes. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour avec 53% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 47% des votes. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Quel impétrant à l'Assemblée nationale installeront en première position des résultats des législatives les habitants de Courpière à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?