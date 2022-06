Résultat des législatives à Cravanche - Election 2022 (90300) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Au fil des élections passées, les 2 011 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, pendant les législatives, 52,59% des personnes en âge de participer à une élection à Cravanche avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 47,48% pour le dernier round.

Le niveau de participation sera immanquablement l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives à Cravanche. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des Français seraient de nature à éloigner les habitants de Cravanche (90300) des urnes. Au second tour de la présidentielle, sur les 1 459 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,85% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 78,0% au premier tour, c'est-à-dire 1 138 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

La majorité LREM-Ensemble a chuté à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le RN, lui, a courru après les 20%. Ces dynamiques des derniers jours auront probablement un écho à Cravanche dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à l'issue de la dernière présidentielle à Cravanche avec 26,94% des votes exprimés, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 24,95%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 20,36% et Éric Zemmour à 7,48%.

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 20,36% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Cravanche en avril. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,41% et 1,44% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 27,21% à Cravanche pour ce premier tour des élections législatives.

Comme partout dans le pays, les 2 011 habitants de Cravanche ( Territoire de Belfort ) seront incités à contribuer aux résultats des législatives les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 27% des votes au premier tour à Cravanche, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et l'ancien troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 25% et 20% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Cravanche avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 58% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 42% des voix.