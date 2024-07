Résultat des législatives 2024 à Chaux (90330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Quels pourraient être les reports de voix en faveur de la gauche à Chaux ? Une autre incertitude qui accompagne ces élections est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). L'ensemble a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Chaux, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 25,26% des votes dans la localité. Une évolution de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 51,81% à l'époque.

20:58 - 22 points grapillés en 2 ans par le RN à Chaux Le nombre de votes en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour cette élection du Parlement 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 22 points à Chaux entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Chaux ? A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives 2024 sera en conséquence très instructif. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Chaux, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Chaux, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 19,49% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 23,59% pour Florian Chauche (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 51,81%. Florian Chauche conservait donc son avance sur place.

20:05 - Des législatives positives pour le Rassemblement national jusqu'ici Guillaume Bigot (Rassemblement National) a engrangé 41,23% des votes à Chaux le 30 juin, pour le premier round des législatives. Florian Chauche (Nouveau Front populaire) et Didier Vallverdu (Les Républicains) suivaient avec 25,26% et 18,95% des votants à l'échelle municipale. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Guillaume Bigot rassemblant cette fois 37,86%, devant Florian Chauche avec 28,02% et Didier Vallverdu avec 17,27%.

19:21 - Au moment des résultats des législatives, quelle est l'abstention à Chaux ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des élections antérieures ? Les chiffres montrent une participation de 70,17% au premier round des législatives 2024 à Chaux, supérieure à celle des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 52,44% des personnes habilitées à voter à Chaux s'étaient en effet rendues aux urnes, contre une participation de 53,06% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle représentait 20% le midi et 45% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer le résultat au deuxième tour à Chaux ? À Chaux, le niveau d'abstention constitue à n'en pas douter l'un des critères décisifs de ces législatives 2024. L'abstention était de 29,83% à Chaux lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,93% au premier tour. Au deuxième tour, 51,75% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 25,09% dans la ville. Le taux d'abstention était de 25,21% au deuxième tour. La flambée des prix qui grève les finances des ménages cumulée avec les préoccupations provoquées par le conflit militaire entre la Palestine et Israël sont de nature à impacter la participation à Chaux.

17:29 - Chaux : quand les données démographiques façonnent les urnes La composition démographique et le contexte socio-économique de Chaux déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,18% et une densité de population de 119 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,26%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 398 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,52%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,56%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Chaux mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,3% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.