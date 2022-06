Résultat de la législative à Crest : en direct

12/06/22 17:13

Les indicateurs nationaux des dernières semaines se répéteront probablement sur le résultat des législatives à Crest au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Or le chef de l'Etat avait obtenu 19,99% des voix à Crest, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen se hissait à 15,28% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 39,15% (contre à un peu moins de 22%).

Les citoyens de Crest (Drôme) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 39,2% des voix au premier tour à Crest, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 20,0% et 15,3% des votes. Avec la défaite de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, à la fin, ressorti en tête du second tour en décrochant 65,8% des votes face à Marine Le Pen (34,2%). Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ?