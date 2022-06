Résultat de la législative à Crottet : 2e tour en direct

19/06/22 17:24

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. Il faudra bien évidemment prendre en compte les habitudes locales, comme à Crottet. La candidature Rassemblement National a réuni 26,03% des suffrages pour le premier tour de la législative dimanche 12 juin. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 17,2% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 15,37% des voix.

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Crottet. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'élève à 50%. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Crottet. Les habitants de 88 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Ain. Au niveau de la ville, Jérôme Buisson a enregistré 26% des votes. Il précède Isabelle Seguin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Philippe Lerda (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent respectivement 17% et 15% des suffrages.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 31% des votes au premier tour à Crottet. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 31% et 11% des votes. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, arrivé en tête du second tour en rassemblant 51% des voix face à Marine Le Pen (49%). En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Crottet ( Ain ) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains.