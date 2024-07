En direct

22:59 - À Saint-Trivier-sur-Moignans, qui va raffler les 16,61% de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a obtenu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 16,61% des voix à Saint-Trivier-sur-Moignans. Une évolution de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La progression foudroyante du Rassemblement national à Saint-Trivier-sur-Moignans Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont culminé à plus de 33% des voix au scrutin législatif fin juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà récupéré 23 points ici entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Saint-Trivier-sur-Moignans ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori ce soir Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi une des clés localement pour ce second tour des élections de l'Assemblée nationale 2024. Le RN va-t-il de nouveau s'imposer à Saint-Trivier-sur-Moignans, comme en 2022 ? Le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Saint-Trivier-sur-Moignans il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Jérôme Buisson devant ses concurrents au premier tour, avec 32,65% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 70,85%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 29,15%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Avec 55,56% des votes, Jérôme Buisson (Rassemblement National) a pris les devants à Saint-Trivier-sur-Moignans, dimanche 30 juin dernier au soir du premier tour des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Christophe Coquelet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Charline Liotier (Nouveau Front populaire) avec 16,83% et 16,61% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Jérôme Buisson accumulant cette fois 46,01%, devant Christophe Coquelet avec 21,87% et Charline Liotier avec 19,96%.

19:21 - À Saint-Trivier-sur-Moignans, la participation du 1er round dépasse celle des européennes Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des élections passées ? Le 30 juin dernier, 27,42% des électeurs de Saint-Trivier-sur-Moignans se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 15 points à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, sur les 1 283 personnes en âge de voter à Saint-Trivier-sur-Moignans, 42,17% avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 50,56% lors des européennes de 2019. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Saint-Trivier-sur-Moignans À Saint-Trivier-sur-Moignans, la participation est sans aucun doute l'une des clés des législatives. Le pourcentage de votants à Saint-Trivier-sur-Moignans pour le 1er tour des législatives 2024 était de 72,58%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,44% au premier tour. Au second tour, 46,74% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Trivier-sur-Moignans ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 78,07% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,29% au premier tour, c'est-à-dire 1 059 personnes. L'inflation dans le pays serait notamment en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Saint-Trivier-sur-Moignans (01990).

17:29 - Dynamique électorale à Saint-Trivier-sur-Moignans : une analyse socio-démographique Comment la population de Saint-Trivier-sur-Moignans peut-elle influencer le résultat des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 8,91% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 43 habitants par km² et 48,71% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (15,39%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 638 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,39%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,95%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Trivier-sur-Moignans mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,64% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.