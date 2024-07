Résultat des législatives 2024 à Manziat (01570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Que vont décider les supporters de la gauche à Manziat ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections a accumulé les points des élections législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les isoloirs. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire lors du premier tour des législatives à Manziat. Jérôme Buisson (Rassemblement National) s'imposait au premier tour, avec 44,71 % des votes. La gauche n'était pas mieux lotie en 2022 également, puisque c'est Jérôme Buisson (Rassemblement National) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Le RN a nettement séduit à Manziat Le nombre de votes du Rassemblement national sera le grand sujet au niveau local pour cette élection législative 2024. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 21 points sur place entre 2022 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine vainqueur à Manziat ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le RN ce soir à Manziat ? Le résultat obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi la clé du scrutin au niveau local pour le second tour de cette élection des députés 2024. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Manziat, comme en 2022 ? Le RN réalisait déjà un très bon résultat à Manziat au début des élections législatives à l'époque. On retrouvait en effet Jérôme Buisson devant ses concurrents au premier tour, avec 23,80% dans la ville. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 65,06%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,94%.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Manziat ce dimanche ? Grâce à 44,71% des bulletins de vote, Jérôme Buisson (Rassemblement National) a pris la pôle position à Manziat, dimanche 30 juin lors du premier round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de devancer Guy Billoudet (Les Républicains) et Christophe Coquelet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 22,31% et 18,9% des votants. C'est aussi Jérôme Buisson qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 46,01%, devant Christophe Coquelet avec 21,87% et Charline Liotier avec 19,96%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Manziat ? Au fil des dernières consultations politiques, les 2 005 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Les chiffres montrent une participation de 74,64% au premier tour des législatives 2024 à Manziat, supérieure à celle des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, sur les 1 580 inscrits sur les listes électorales à Manziat, 59,56% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 48,88% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter au second tour des législatives 2024 à Manziat ? Le niveau de participation est sans nul doute un facteur primordial du scrutin législatif. Dans la ville, le taux d'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 25,36%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,61% au premier tour. Au deuxième tour, 55,99% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Manziat aujourd'hui ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 17,98% des électeurs de la ville, contre une abstention de 20,57% au second tour.

17:29 - Élections à Manziat : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Manziat, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 955 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 101 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 085 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (86,92%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 46,29% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 46,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1000,22 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Manziat manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.