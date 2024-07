Résultat des législatives 2024 à Ambérieux-en-Dombes (01330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Ambérieux-en-Dombes, que vont décider les supporters de la gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La question se pose avec plus d'incertitude encore pour ce second tour. Une première réponse : l'ensemble a récolté un peu plus de 28% des voix au niveau de l'Hexagone dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Ambérieux-en-Dombes, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 18,38% des votes dans la commune. Une hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a nettement gagné du terrain à Ambérieux-en-Dombes La montée du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 21 points à Ambérieux-en-Dombes entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au RN il y a deux ans Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera en conséquence déterminant pour le second tour de cette élection législative, à l'échelle locale, comme au niveau national. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Ambérieux-en-Dombes ? Le RN arrivait aussi en pôle position à Ambérieux-en-Dombes lors des législatives à l'époque. C'est en effet Jérôme Buisson qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 31,67% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 66,67%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,33%.

20:05 - Quel résultat à Ambérieux-en-Dombes pour le RN aux législatives 2024 ? Selon les études rendues publiques à la fin de la campagne, l'extrême droite serait en mesure de s'arroger entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats centristes sécuriseraient jusqu'à 120 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales. Le dimanche 30 juin dernier, les citoyens d'Ambérieux-en-Dombes ont préféré Jérôme Buisson (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 52,5% des votes. Christophe Coquelet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Charline Liotier (Front populaire) suivaient grâce à, dans l'ordre, 21,04% et 18,38% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Jérôme Buisson rassemblant cette fois 46,01%, devant Christophe Coquelet avec 21,87% et Charline Liotier avec 19,96%.

19:21 - Le défi de la participation scruté à la loupe à Ambérieux-en-Dombes Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut également étudier les résultats des élections antérieures. À Ambérieux-en-Dombes, le pourcentage de participation lors du premier round des élections législatives 2024 a été de 71,8%, plus important que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 334 inscrits sur les listes électorales à Ambérieux-en-Dombes, 58,02% avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 49,83% en 2019. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - 71,8% de participation lors de la première manche des élections législatives à Ambérieux-en-Dombes À Ambérieux-en-Dombes, le taux d'abstention est incontestablement l'un des facteurs cruciaux du scrutin législatif 2024. Dans la commune, 71,8% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 282 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 81,75% avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,25% au second tour, soit 1 016 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,96% au premier tour. Au second tour, 46,96% des citoyens se sont déplacés.

17:29 - Comment la composition démographique d'Ambérieux-en-Dombes façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire d'Ambérieux-en-Dombes, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 897 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 133 entreprises, Ambérieux-en-Dombes permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une automobile (85,46%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 35,05% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 41,51% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 819,54 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Ainsi, à Ambérieux-en-Dombes, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.