Résultat des législatives 2024 à Mézériat (01660) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les suffrages du Front populaire convoités Avec plus de 28% des bulletins à l'échelle de l'Hexagone au moment du premier round des élections dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN ce soir. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Mézériat, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 17,89% des votes dans la commune. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (14,7%).

20:58 - Le RN a vivement séduit à Mézériat en 2 ans La fraction d'électeurs en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé pour cette législative au niveau local. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 22 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer, selon les reports de voix, que le RN arrive vainqueur à Mézériat ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le Rassemblement national au second tour à Mézériat ? Au niveau local, le résultat du Rassemblement national aux législatives 2024 sera ainsi très commenté. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti frontiste va-t-il de nouveau s'imposer à Mézériat ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national se hissait aussi en pôle position à Mézériat. C'est en effet Jérôme Buisson qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 25,72% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 65,26%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,74%.

20:05 - Des élections législatives positives pour le RN jusqu'ici Grâce à 47% des suffrages, Jérôme Buisson (Rassemblement National) a pris la pôle position à Mézériat, le 30 juin dernier au soir du 1er round des législatives. En seconde place, Christophe Coquelet (Majorité présidentielle) glanait 24,18%. A la troisième place, Charline Liotier (Nouveau Front populaire) décrochait 17,89% des votants. Jérôme Buisson était aussi en tête dans la 4ème circonscription de l'Ain dans son ensemble, avec cette fois 46,01%, devant Christophe Coquelet avec 21,87% et Charline Liotier avec 19,96%.

19:21 - Législatives 2024 à Mézériat : une participation inattendue ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des précédentes élections ? À Mézériat, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 36,62%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 50,63% des inscrits sur les listes électorales de Mézériat (01) avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 56,65% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle atteignait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Mézériat, la participation a atteint 63,38% lors de la 1ère étape des législatives 2024 La participation constitue sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Les résidents de Mézériat ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 63,38%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 39,78% au premier tour et 37,62% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 611 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 72,24% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 75,42% au premier tour, soit 1 215 personnes. Les jeunes expriment couramment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Mézériat ?

17:29 - Comment la composition démographique de Mézériat façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la 2e manche des législatives à Mézériat comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 192 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 151 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans la commune, 19,78% des résidents sont des enfants, et 25,14% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 29,93% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 42,32% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 988,17 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Mézériat, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.