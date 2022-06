Résultat des législatives à Dardilly - Election 2022 (69570) [PUBLIE]

12/06/22 21:18

Résultat des législatives 2022 à Dardilly

Le résultat des élections législatives 2022 à Dardilly est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Rhône

Le résultat de l'élection législative à Dardilly est maintenant connu. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première position chez les 6773 électeurs de la 8ème circonscription du Rhône résidant à Dardilly. Le taux de participation parmi les citoyens figurant dans les listes électorales au sein de la commune pour la 8ème circonscription du Rhône s'élève à 54%, ce qui représente 3 635 votants. Dominique Despras a raflé 40% des suffrages au sein de la commune. Il arrive devant Nathalie Serre (Les Républicains) et Cécile Bulin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent respectivement 18% et 16% des suffrages. Reste à savoir si les citoyens des 65 autres communes rattachées à cette circonscription voteront comme ceux de Dardilly.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Dardilly Dominique Despras Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 40,32% Nathalie Serre Les Républicains - 18,06% Cécile Bulin Nouvelle union populaire écologique et sociale - 15,95% Marie de Penfentenyo de Kervéréguin Reconquête ! - 9,55% Antoine Dubois Rassemblement National - 9,39% Joël Gaude Ecologistes - 1,80% Pascale Braud Divers gauche - 1,66% Valérie Lawo Ecologistes - 1,22% Mathieu Nove Josserand Droite souverainiste - 1,02% Noëlle Pelerins Ecologistes - 0,75% Tristan Teyssier Divers extrême gauche - 0,28% Participation au scrutin Circonscription Dardilly Taux de participation - 53,67% Taux d'abstention - 46,33% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 0,58% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,08% Nombre de votants - 3 635

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Dardilly sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:01 - Sur qui vont se porter les voix de gauche à Dardilly ? Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme à Dardilly, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 14,0% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Les reports des suffrages socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,24% et 1,13% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 6,37% du côté de la gauche, et donc 20,37 en comptant le vote Mélenchon. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Dardilly ? A la dernière présidentielle, à Dardilly, Emmanuel Macron finissait en tête avec 40,7% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 14,0%, puis Marine Le Pen avec 13,81% et Éric Zemmour à 12,24%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront sans doute modifier cette donne lors des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. 14:30 - À Dardilly, quel impact aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Dardilly ? Le conflit armé russo-ukrainien et son impact sur l'économie mondiale pourraient de faire baisser le pourcentage de participation à Dardilly (69570). Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,35% au sein de la ville, contre une participation de 81,27% au premier tour, ce qui représentait 5 490 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - À Dardilly, les chiffres de la participation aux élections législatives seront un élément important Au cours des dernières années, les 9 265 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 51,83% au premier tour au niveau de Dardilly. L'abstention était de 44,85% au round deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Dardilly Pour ces nouvelles élections à Dardilly, les 6 bureaux de vote (de Noyeraies I à Aqueduc N 6) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour passer au décompte des voix. Ce sont 11 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Législatives 2022 à Dardilly : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Dardilly (Rhône) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Le président fraîchement réélu sera-t-il à même d'acquérir la majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a reçus dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 40.7% des votes au premier tour à Dardilly. Celui qui était candidat à un deuxième mandat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 14.0% et 13.8% des votes. Le choix des électeurs de Dardilly était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (71.1% des suffrages), laissant ainsi à Marine Le Pen 28.9% des voix.