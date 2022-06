Résultat des législatives à Die - Election 2022 (26150) [PUBLIE]

12/06/22 21:13

Résultat des législatives 2022 à Die

Le résultat des élections législatives 2022 à Die est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Drôme

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Drôme

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative à Die. Les 3697 habitants de Die votant dans la 3ème circonscription de la Drôme ont pris parti pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. L'abstention s'élève à 41% des habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription (soit 2 188 votants). Reste à savoir si les habitants des 238 autres communes faisant partie de la 3ème circonscription de la Drôme feront les mêmes choix que ceux de Die. Marie Pochon a amassé 55% des votes au sein de la localité. Célia de Lavergne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 20% des votes. A la troisième position, Alain Maurice (Divers gauche) ramasse 9% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Die Marie Pochon Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,49% 55,33% Célia de Lavergne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,50% 19,86% Philippe Dos Reis Rassemblement National 15,90% 6,33% Paul Berard Les Républicains 15,88% 6,19% Virginie Raynal Reconquête ! 3,41% 1,71% Alain Maurice Divers gauche 3,33% 8,50% Sylvie Martin Droite souverainiste 1,47% 0,97% Charly Champmartin Divers extrême gauche 1,02% 1,11% Elise Blanchard Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Die Taux de participation 57,74% 59,18% Taux d'abstention 42,26% 40,82% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30% 0,69% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,37% Nombre de votants 64 034 2 188

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Die sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:03 - Pour la Nupes, les 44,56% de Jean-Luc Mélenchon à Die regardés de près Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Die. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 7,16% et 1,53% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total probable de 53,25% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés. 16:30 - Les études sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Die ? La Nupes a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Die ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Avec 44,56% des suffrages, à Die cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait atteint la première position au dernier rendez-vous présidentiel. Emmanuel Macron terminait deuxième à 19,67%, au-dessus de Marine Le Pen à 11,08% et Yannick Jadot à 7,16%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. 14:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces législatives 2022 à Die Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Die, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les prix des matières premières seraient par exemple capables de faire baisser la participation à Die. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 27,82% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 18,72% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Die ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, parmi les 3 567 personnes en âge de voter à Die, 59,66% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une abstention de 48,02% pour le deuxième tour. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. 09:30 - Les législatives 2022 se finissent à 19 heures à Die Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les moments clés de ce premier volet des élection législatives à Die, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Il y a 9 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 19 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de premier tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Législatives 2022 à Die : les enjeux

Comme partout dans le pays, les électeurs de Die seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat soutiendront-ils ? Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 45% des suffrages au premier tour à Die, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 20% et 11% des suffrages. Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour en décrochant 73% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 27% des votes. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la gauche rassemblée aux prochaines élections ?