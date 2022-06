Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 20,94% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote d'Emmerin le 10 avril dernier. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 6,27% et 1,28% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement obtenir 28,49% à Emmerin pour ces légilsatives.

16:30 - À Emmerin, des sondages tout aussi révélateurs ?

Au premier tour de la dernière présidentielle, à Emmerin, Emmanuel Macron obtenait la première position avec 34,06% des voix, devant Marine Le Pen à 21,15%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 20,94% et Yannick Jadot à 6,27%. En revanche en France, Emmanuel Macron se sortait de cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront peut-être transformer la donne lors des législatives dans la cité dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.