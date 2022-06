En direct

19:54 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Ennezat ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 16,05% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote d'Ennezat le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,32% et 3,98% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement viser 24,35% à Ennezat pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Ennezat ? Avec 30,21% des votes exprimés, au premier round à Ennezat, Emmanuel Macron avait atteint la première position lors de la dernière élection. Marine Le Pen terminait deuxième à 24,28%, devant Jean-Luc Mélenchon à 16,05% et Éric Zemmour à 6,81%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront sans doute remettre en question ce décor lors des législatives dans la ville, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Il faut se rappeler que la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir. Pendant ce temps, le RN est passé au-dessus des 19%.

14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des législatives à Ennezat À Ennezat, l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera immanquablement la participation. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est par exemple en mesure de modifier la stratégie de vote des habitants d'Ennezat. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,81% au niveau de la ville, à comparer avec une participation de 85,06% au premier tour, soit 1 514 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Quel était le score de la participation à Ennezat en 2017 ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des élections antérieures. Cinq années plus tôt, lors des législatives, 48,32% des inscrits sur les listes électorales d'Ennezat avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 45,27% au second round.