Résultat de la législative à Épône : en direct

10:56 - 120 minutes de plus pour faire son choix à Épône

La cité d'Épône n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la décision des électeurs qui ont jusqu'à 20 heures pour se rendre à l'isoloir. Une rallonge de 2 heures par rapport à l'heure habituelle, établie par décision préfectorale, pour encourager le plus de monde possible à participer. 14 candidats se présentent pour cette élection législative à Épône soit un peu plus que dans les autres territoires. Les résultats seront dévoilés à compter de 20 heures dans cet espace.