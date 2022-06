En direct

19:36 - Du côté de la Nupes, les 17,67% de Mélenchon à Évette-Salbert observés Dans les 2 bureaux de vote d'Évette-Salbert, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait obtenu 17,67% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,37% et 1,77% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 7,14% du côté de la gauche, en plus du score de Mélenchon.

16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Évette-Salbert ? Au précédent scrutin, à Évette-Salbert, Emmanuel Macron figurait à la tête du vote au 1er round de la présidentielle avec 31,52% des voix, devant Marine Le Pen à 20,42%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 17,67% et Éric Zemmour avec 7,77%. Les indicateurs nationaux des dernières heures infléchiront certainement ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.

14:30 - À Évette-Salbert, quel sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Évette-Salbert, la participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les prix de l'essence et du gaz seraient par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens d'Évette-Salbert. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,01% des votants de la commune, à comparer avec une abstention de 19,36% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Évette-Salbert ? L'observation des élections précédentes permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Durant les législatives de 2017, le taux d'abstention avait représenté 50,64% au premier tour au niveau d'Évette-Salbert, à comparer avec une abstention de 45,13% pour le dernier round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Pour rappel, au niveau de la France en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.