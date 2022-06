Résultat de la législative à Ézanville : en direct

12/06/22 11:12

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 29% des votes au premier tour à Ézanville, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 26% et 19% des votes. Les résultats nationaux avaient néanmoins imposé aux électeurs d'Ézanville de se trouver un autre porte-drapeau pour le second tour. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour grâce à 63% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 37% des suffrages. Les administrés de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et choisiront-il un bulletin de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Ézanville ( Val-d'Oise ) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. Vers quelle candidature se tourneront-ils ?