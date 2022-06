Résultat de la législative à Fareins : 2e tour en direct

La proportion des électeurs de la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés reste un des paramètres de ces élections législatives au niveau national. Ces électeurs ont représenté 20,95% des suffrages dans la commune dimanche dernier. Ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 14,18%, 6,54%, 1,76% et 2,03% en avril. Ce sont donc 24,51% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Fareins.

15:30 - À Fareins, la candidature Rassemblement National en première position

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités des territoires, comme par exemple à Fareins. Dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection législative, les électeurs de Fareins ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a réuni 26,32% des votes. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) décrochent respectivement 20,95% et 19,89% des votes.