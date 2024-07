Résultat des législatives 2024 à Crottet (01290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Crottet ? Avec plus de 28% des suffrages au niveau de l'Hexagone pour le 1er round des élections législatives la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022. Une performance qui pourrait lui permettre de rivaliser avec le RN ce soir. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 18,02% des votes à Crottet. Un score en progression de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a vigoureusement séduit à Crottet en 2 ans Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori ce soir Le résultat en faveur du RN sera ainsi déterminant localement pour le second tour de cette élection du Parlement. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il encore s'imposer à Crottet ? Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, à l'époque, le Rassemblement national réalisait également un excellent résultat à Crottet. C'est en effet Jérôme Buisson qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 26,03% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 65,94%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,06%.

20:05 - Déjà 47,05% pour le RN à Crottet aux élections législatives Jérôme Buisson (Rassemblement National) a recueilli 47,05% des voix à Crottet dimanche 30 juin, au soir du premier round de l'élection législative. Christophe Coquelet (Ensemble pour la République) et Charline Liotier (Front populaire) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 21,72% et 18,02% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Jérôme Buisson glanant cette fois 46,01%, devant Christophe Coquelet avec 21,87% et Charline Liotier avec 19,96%.

19:21 - Crottet : forte participation aux élections législatives 2024 L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. À Crottet, le taux de participation au premier round des législatives 2024 a atteint 75,5%, surpassant de 12 points celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 63,49% des inscrits sur les listes électorales de Crottet avaient en effet pris part au vote. La participation était de 50,79% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - L'abstention à Crottet va-t-elle augmenter lors du 2e tour des législatives 2024 ? Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Crottet, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention a atteint 24,5% à Crottet lors du 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 19,94% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 17,23% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,74% au premier tour et 47,87% au second tour. L'inflation dans le pays qui plombe les finances des familles pourrait en effet pousser les citoyens de Crottet (01290) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Crottet : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Comment la population de Crottet peut-elle impacter les résultats des législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 17,91% des résidents sont des enfants, et 6,81% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (8,67%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 672 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,86%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,27%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Crottet mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,09% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.