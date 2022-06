Résultat de la législative à Félines : 2e tour en direct

19/06/22 17:26

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Félines sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Félines. En direct 17:26 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Félines ? Au soir du 1er tour de la législative, le 12 juin dernier, les électeurs de Félines ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 34,62% des votes. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale captent respectivement 24,75% et 19,17% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. 13:30 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives à Félines Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, parmi les 1253 inscrits sur les listes électorales à Félines, 54,51% étaient restés chez eux au premier tour. L'abstention était de 52,83% pour le second tour. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - On vote ce 19 juin à Félines pour la 2ème manche des législatives Si vous êtes toujours dans le doute concernant les candidats finalistes de le second tour dans la seule circonscription de Félines, restez calme. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultats des législatives 2022 à Félines - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Félines aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Christophe Goulouzelle Nouvelle union populaire écologique et sociale Olivier Dussopt Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Félines - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Félines

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Félines Olivier Dussopt (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,04% 34,62% Christophe Goulouzelle (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,58% 19,17% Cyrille Grangier Rassemblement National 19,03% 24,75% Marc-Antoine Quenette Les Républicains 17,89% 12,16% Philippe Bory Reconquête ! 3,54% 2,15% Martin Chaize Régionaliste 1,80% 1,86% Claire Guilmin Droite souverainiste 1,55% 2,43% Sébastien Gladieux Divers droite 1,28% 0,72% Michèle Gaillard Divers extrême gauche 1,28% 2,15% Participation au scrutin Circonscription Félines Taux de participation 52,86% 49,41% Taux d'abstention 47,14% 50,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 2,23% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,14% Nombre de votants 51 043 716

Le résultat de l' élection législative 2022 à Félines est tombé. À Félines, les 1449 citoyens votant dans la 2ème circonscription de l'Ardèche ont penché pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Olivier Dussopt a amassé 35% des votes à l'échelle de la commune. Cyrille Grangier (Rassemblement National) et Christophe Goulouzelle (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec respectivement 25% et 19% des voix. Reste encore à déterminer si les habitants des 91 autres communes faisant partie de la 2ème circonscription de l'Ardèche feront les mêmes choix que ceux de Félines. Le taux d'abstention représente 51% des habitants enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription (soit 716 votants).

Législatives 2022 à Félines : les enjeux

Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 32,4% des votes au premier tour à Félines. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,0% et 12,6% des suffrages. Le choix des administrés de Félines était resté égal au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (52,9% des votes). Emmanuel Macron avait obtenu 47,1% des voix. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Félines seront invités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français. Quel prétendant préféreront-ils ?