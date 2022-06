En direct

19:32 - Sur quel candidat vont converger les supporters de gauche à Férel ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 18,78% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Férel en avril. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,42% et 1,81% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total estimé à 26,01% pour le bloc de gauche.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Férel ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Ces indicateurs des dernières semaines rejailliront certainement sur le résultat des législatives à Férel au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à l'issue du dernier scrutin présidentiel à Férel avec 34,0% des votes exprimés, au 1er tour. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 22,21%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 18,78% et Yannick Jadot à 5,42%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives à Férel La participation constituera incontestablement l'une des clés de ces élections législatives 2022 à Férel. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 78,22% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 79,91% au premier tour, c'est-à-dire 2 256 personnes. La situation géopolitique actuelle et son impact en matière économique et énergétique seraient par exemple susceptibles de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Férel.

