Résultat de la législative à Fontenilles : 2e tour en direct

19/06/22 12:20

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Fontenilles sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Fontenilles. En direct 12:20 - Le résultat final des élections à Fontenilles sera dévoilé ce soir ! La commune de Fontenilles n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier le vote des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. Seuls les candidats qualifiés dimanche dernier se présentent pour cette 2e étape de l'élection législative à Fontenilles. Les résultats seront communiqués dès 20 heures ici même.

Résultats des législatives 2022 à Fontenilles - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Fontenilles aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Fabien Jouve Nouvelle union populaire écologique et sociale Monique Iborra Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Fontenilles - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Fontenilles

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fontenilles Monique Iborra (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,27% 30,97% Fabien Jouve (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,39% 25,64% Lydia Aiello Rassemblement National 16,80% 19,88% Christelle Helman Divers gauche 4,43% 4,08% Christophe Alves Les Républicains 4,36% 3,33% Sandra Laporte Ecologistes 4,36% 5,55% Dominique Piussan Reconquête ! 3,42% 3,50% Sylvie Bonnemaison Divers droite 1,92% 1,33% Servane Pater Ecologistes 1,28% 0,98% Delphine Lanoix Droite souverainiste 1,16% 1,20% Thierry Taranto Divers droite 0,82% 1,55% Marc Quinton Divers 0,77% 0,80% Michele Puel Divers extrême gauche 0,69% 0,84% Tristan Martin Divers gauche 0,33% 0,35% Participation au scrutin Circonscription Fontenilles Taux de participation 53,84% 55,18% Taux d'abstention 46,16% 44,82% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,73% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,78% Nombre de votants 62 207 2 312

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Fontenilles. À Fontenilles, les habitants votant dans la 6ème circonscription de la Haute-Garonne ont désigné la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention représente 45% des électeurs habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative, ce qui représente 1 878 non-votants. Monique Iborra a recueilli 31% des votes au niveau de la commune. Elle devance Fabien Jouve (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Lydia Aiello (Rassemblement National) qui captent 26% et 20% des votes. Les électeurs des 37 autres communes appartenant à la 6ème circonscription de la Haute-Garonne voteront-ils comme ceux de Fontenilles ?

Législatives 2022 à Fontenilles : les enjeux