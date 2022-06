Résultat de la législative à Fontenilles : en direct

12/06/22 11:11

Pour ces élections législatives à Fontenilles, les 5 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 5) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Ce sont 14 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 30.5% des suffrages au premier tour à Fontenilles, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 20.4% et 19.0% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Fontenilles avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 63.1% des suffrages, cédant ainsi 36.9% des suffrages à Marine Le Pen. Les électeurs de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel postulant à l'Assemblée nationale les 6 076 habitants de Fontenilles mettront-ils en pole position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?