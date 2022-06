Résultat de la législative à Forbach : en direct

12/06/22 17:08

Le niveau de participation sera indiscutablement l'un des facteurs importants du scrutin législatif 2022 à Forbach. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les tarifs des matières premières sont capables de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Forbach. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 12 812 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 40,79% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 39,22% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Ces dynamiques des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Forbach. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or à Forbach, Marine Le Pen avait terminé en première position de la dernière présidentielle avec 30,22% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 29,0%, puis, avec 21,31%, Emmanuel Macron et enfin, à 7,7%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à près de 22%.

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 30,22% des votes au premier tour à Forbach. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 29,00% et 21,31% des suffrages. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, ressorti en tête du second tour en empochant 51,09% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 48,91% des suffrages exprimés lors des résultats. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Les habitants de Forbach (57) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.