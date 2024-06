Résultat des législatives à Béning-lès-Saint-Avold : l'élection 2024 en direct

Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN se hissait en pôle position à Béning-lès-Saint-Avold lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Kévin Pfeffer en tête au premier tour, avec 26,30% dans la cité, qui faisait partie de la 6ème circonscription de la Moselle. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 61,95%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,05%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Béning-lès-Saint-Avold

À Béning-lès-Saint-Avold, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Dans le bourg, 13,19% des résidents sont des enfants, et 29,87% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (85,49%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 339 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,23%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,67%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Béning-lès-Saint-Avold mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,93% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.