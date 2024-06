Résultat des législatives à Bousbach : l'élection 2024 en direct

11:02 - Bousbach aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quel portrait faire de Bousbach, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 518 logements pour 1 208 habitants, la densité de la ville est de 202 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 54 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 610 foyers fiscaux. Dans le village, 21,09% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 6,35% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 26,03% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 47,21% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 823,16 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Bousbach participe à l'histoire de la France.