Résultat des législatives à Tenteling : l'élection 2024 en direct

La présidentielle est certainement la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. La présidentielle avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La leader du parti d'extrême droite prenait les devants avec 35,22% au premier tour contre 27,49% pour Emmanuel Macron et 11,86% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 7,39% des voix. Marine Le Pen s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 56,15%, devant Emmanuel Macron à 43,85%.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Tenteling

Dans la ville de Tenteling, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Avec 48,13% de population active et une densité de population de 148 hab par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 10,87% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur le travail. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (9,19%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 320 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,23% et d'une population étrangère de 7,04% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Tenteling mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,8% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.