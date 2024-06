Résultat des législatives à Stiring-Wendel : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une fourchette de 15% à 18% pour le Nouveau Front populaire à Stiring-Wendel Une autre incertitude qui enveloppe ces législatives est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait glané 6,83% à Stiring-Wendel le 9 juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 18% sur place. A l'occasion du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 15,64% des suffrages dans la commune.

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par le RN à Stiring-Wendel Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 50% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella largement au-dessus de son niveau national à Stiring-Wendel au début du mois Bien des choses ont évolué depuis ces élections. Le 9 juin en effet, à Stiring-Wendel, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a remporté l'élection, glanant 53,75% des voix face à Manon Aubry à 10,86% et Valérie Hayer à 9,65%. Ce sont alors 1683 habitants qui l'ont désignée dans la commune.

14:32 - Quel a été le dénouement de l'élection présidentielle 2022 à Stiring-Wendel ? Performance notable : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour plus de voix aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait rassemblé 42,36% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 21,09% et 19,62%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 60,71% contre 39,29%).

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Stiring-Wendel Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Le RN réalisait un très bon démarrage à Stiring-Wendel lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. On retrouvait en effet Kévin Pfeffer en tête au premier tour, avec 42,80% dans la ville, qui votait pour la 6ème circonscription de la Moselle. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 62,56%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,44%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Stiring-Wendel Au cœur de la campagne électorale législative, Stiring-Wendel est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 11 067 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 521 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 27% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 31,97% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Avec 1 151 résidents étrangers, Stiring-Wendel se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 627 €/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,09%, synonyme d'une situation économique fragile. À Stiring-Wendel, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - C'est l'heure de voter à Stiring-Wendel : les législatives débutent L'un des facteurs forts du scrutin législatif sera indéniablement le niveau de participation à Stiring-Wendel. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 35,94% au premier tour et seulement 35,91% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 526 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 67,22% avaient participé à l'élection. La participation était de 65,82% au deuxième tour, soit 4 955 personnes.