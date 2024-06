Résultat des législatives à Etzling : l'élection 2024 en direct

Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces législatives 2024, localement. Les législatives avaient donné lieu à un beau score pour le Rassemblement national à Etzling. On retrouvait en effet Kévin Pfeffer en tête au premier tour, avec 29,97% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription de la Moselle. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 54,91%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,09%.

11:02 - Etzling : élections législatives et dynamiques démographiques

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Etzling comme dans toute la France. Avec ses 1 147 habitants, ce bourg se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 40 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 636 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (87,62%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 209 personnes (18,10%) favorise une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette mosaïque sociale, 34,38% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 337,64 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Etzling, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de la France.